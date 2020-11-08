Hacı Mustafa Sarıçiçek 88 yaşında

Çatova (Maraba)köyünden Merhum Mevlüt ve merhume Emine Sarıçiçek ailesinin oğlu, Çeçen Ali olarak tanınan Ali , Hasan Sarıçiçek, Rukiye Gök, Zeynep Tapancı kardeşlerin kardeşi, Reşit, Emin, Salih Sarıçiçek'in amcaları, Durdu, Haci, ve Erol Gök kardeşlerin dayıları, Selim ve Emine Aksoy ailesinin damadı, Hasan ve Hüseyin Aksoy kardeşlerin eneşteleri, rahmetli Seher (Sahar) Sarıçiçek'in eşi, Yusuf, Rüstem, rahmetli Adem (Atik), Ahmet Sarıçiçek, Emine Sarıçiçek , Fadime Gök ve Hatice Özcan kardeşlerin babaları, Hacı Gök, Hacı Sarıçiçek ve Mesut Özcan bacanakların kayınbabaları, Mustafa (HACO) Sarıçiçek 88 yaşında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu , 07 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Taziye için torunları;

Yakup Sarıçiçek: 05419280818

Harun Sarıçiçek: 05412528979

Adil Sarıçiçek: 05437308996

İbrahim Özcan: 05412140803

Mehmet Gök: 05300512492