banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacı Mustafa Sarıçiçek 88 yaşında

Hacı Mustafa Sarıçiçek 88 yaşında
banner17
Çatova (Maraba)köyünden Merhum Mevlüt ve merhume Emine Sarıçiçek ailesinin oğlu, Çeçen Ali olarak tanınan Ali , Hasan Sarıçiçek, Rukiye Gök, Zeynep Tapancı kardeşlerin kardeşi, Reşit, Emin, Salih Sarıçiçek'in amcaları, Durdu, Haci, ve Erol Gök kardeşlerin dayıları, Selim ve Emine Aksoy ailesinin damadı, Hasan ve Hüseyin Aksoy kardeşlerin eneşteleri, rahmetli Seher (Sahar) Sarıçiçek'in eşi, Yusuf, Rüstem, rahmetli Adem (Atik), Ahmet Sarıçiçek, Emine Sarıçiçek , Fadime Gök ve Hatice Özcan kardeşlerin babaları, Hacı Gök, Hacı Sarıçiçek ve Mesut Özcan bacanakların kayınbabaları, Mustafa (HACO) Sarıçiçek 88 yaşında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu , 07 Kasım 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için torunları;
Yakup Sarıçiçek: 05419280818
Harun Sarıçiçek: 05412528979
Adil Sarıçiçek: 05437308996
İbrahim Özcan: 05412140803
Mehmet Gök: 05300512492

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hacı Mustafa Sarıçiçek 88 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.