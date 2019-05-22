Merhum Ali ve Naide Köker ailesinin oğlu, Mehmet Ali Köker’in kardeşi, Murat, Ahmet ve Fuat Köker kardeşlerin babası Hacı Mustafa Köker vefat etmiştir. Cenaze namazı, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Kabaağaç Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kabaağaç Mahallesi’ndeki hanelerinde okunacaktır.
Hacı Mustafa Köker
Hacı Mustafa Köker
22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:28
Merhum Ali ve Naide Köker ailesinin oğlu, Mehmet Ali Köker’in kardeşi, Murat, Ahmet ve Fuat Köker kardeşlerin babası Hacı Mustafa Köker vefat etmiştir. Cenaze namazı, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Kabaağaç Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kabaağaç Mahallesi’ndeki hanelerinde okunacaktır.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.