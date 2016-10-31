Hacı Mehmet Yılmaz 45 yaşında

Evcihüyük Mahallesinden merhum Mahmut - Hanım Yılmaz ailesinin oğlu, Yusuf ve Mercan kardeşlerin babası, Alimpınar mahallesinden Mustafa Mengeç'in damadı, Osman ve Ali Yılmaz'ın yeğeni, merhum Ömer ve Hamit Yılmaz'ın kardeşi, Evcihüyük Mahallasi Muhtarı Mustafa, Galerici Zekeriya, Abdullah, Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer ve Osman Yılmaz kardeşlerin amcaoğlu, Mehmet, Mustafa, Hayri ve Hasan Yılmaz ile İlhan, Mahmut, Cevdet, Yalçın ve Bahittin Yılmaz kardeşlerin amcası, Hacı Mehmet Yılmaz, 30 Ekim 2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Evcihüyük Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 913 87 28 abisi Hamit Yılmaz, 0 536 785 30 58 yeğeni Ramazan Akçadağ, 0 537 659 74 56 yeğeni Mustafa Yılmaz.