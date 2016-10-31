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Hacı Mehmet Yılmaz 45 yaşında

Evcihüyük Mahallesinden merhum Mahmut - Hanım Yılmaz ailesinin oğlu

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Hacı Mehmet Yılmaz 45 yaşında

Evcihüyük Mahallesinden merhum Mahmut - Hanım Yılmaz ailesinin oğlu, Yusuf ve Mercan kardeşlerin babası, Alimpınar mahallesinden Mustafa Mengeç'in damadı, Osman ve Ali Yılmaz'ın yeğeni, merhum Ömer ve Hamit Yılmaz'ın kardeşi, Evcihüyük Mahallasi Muhtarı Mustafa, Galerici Zekeriya, Abdullah, Ali, Mahmut, Mehmet, Ömer ve Osman Yılmaz kardeşlerin amcaoğlu, Mehmet, Mustafa, Hayri ve Hasan Yılmaz ile İlhan, Mahmut, Cevdet, Yalçın ve Bahittin Yılmaz kardeşlerin amcası, Hacı Mehmet Yılmaz, 30 Ekim 2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Evcihüyük Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 913 87 28 abisi Hamit Yılmaz, 0 536 785 30 58 yeğeni Ramazan Akçadağ, 0 537 659 74 56 yeğeni Mustafa Yılmaz.

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Hüseyin KORKMAZ Adana 2 ay önce

Allah rahmet eylisin yakınlarına ve akrabalarına başsaglıgı dilerim

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM HACI MEHMET YILMAZ BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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HAMİT YİĞİT 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun. geride kalan yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin inşALLAH . HAMİT YİĞİT ANKARA

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Ramazan mengeş 2 ay önce

Rabbim rahmeti ile muamele eylesin inşAllah,Tüm akrabalarına başsağlığı diliyor.Rabbim çocuklarına yardım eylesin inşAllah.

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