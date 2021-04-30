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Hacı Mehmet Yeleğen 63 yaşında

Hacı Mehmet Yeleğen 63 yaşında

Hacı Mehmet Yeleğen 63 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Hatice ve Selahattin Yeğen ailesinin oğlu; Uğur, Salih ve Zeynep Yeleğen kardeşlerin ağabeyi; berber Şaban Yeleğen’in yeğeni; TOKİ Cami imamı Sefa Yeleğen’in babası belediye personeli Hacı Mehmet Yeleğen vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Nisan Cuma günü ikindi namazının ardından Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Tuğrakent konutları oğlu sefa Yeleğen’in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0507 130 7207 oğlu Sefa

0537 723 2494 kardeşi Salih.

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