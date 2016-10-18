Hacı Mehmet Kiraz 83 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Yusuf Kiraz’ın oğlu, Seyfi Ali Kiraz’ın ağabeyi, Şefika Kiraz’ın eşi, TKİ’den emekli Yusuf, Mehmet, Samet, Gülderen, Leyla, Yasemin, Hülya ve Songül Kiraz kardeşlerin babası, Yemliha Öztürk, Hasan Tıraş, Mehmet Tıraş, esnaflardan Mustafa Sezer ve Berber Murat Doğan bacanakların kayınpederi, Kalaycı Hacı Mehmet Kiraz, 18 Ekim 2016 günü vefat etmiş, cenazesi aynı gün öğle namazına müteakiben defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i; Ceyhan Mahallesi, Küçük Ceyhan sokaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 541 403 80 40 oğlu Yusuf, 0 543 394 99 72 oğlu Mehmet, 0 544 507 19 62 oğlu Samet.
Merhum'a Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun