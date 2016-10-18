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Hacı Mehmet Kiraz 83 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Yusuf Kiraz’ın oğlu

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Hacı Mehmet Kiraz 83 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Yusuf Kiraz’ın oğlu, Seyfi Ali Kiraz’ın ağabeyi, Şefika Kiraz’ın eşi, TKİ’den emekli Yusuf, Mehmet, Samet, Gülderen, Leyla, Yasemin, Hülya ve Songül Kiraz kardeşlerin babası, Yemliha Öztürk, Hasan Tıraş, Mehmet Tıraş, esnaflardan Mustafa Sezer ve Berber Murat Doğan bacanakların kayınpederi, Kalaycı Hacı Mehmet Kiraz, 18 Ekim 2016 günü vefat etmiş, cenazesi aynı gün öğle namazına müteakiben defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Ceyhan Mahallesi, Küçük Ceyhan sokaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 403 80 40 oğlu Yusuf, 0 543 394 99 72 oğlu Mehmet, 0 544 507 19 62 oğlu Samet.

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hamdi olgun 2 ay önce

Merhum'a Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Songuldogan 2 ay önce

Canım babam mekanın cennet kabrin nurla dolsun seni çok seviyorum

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM HACI MEHMET KİRAZ AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Bahittin Saykin Almanya 2 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

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GÜRSEL CERİT 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKÂNI CENNET OLSUN.

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Nurettin Özgür/AKÇAY 2 ay önce

Merhume Allah'tan rahmet başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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