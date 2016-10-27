Hacı Mehmet İnan 71 yaşında;

Akbayır mahallesinden Abdullah İnan'ın oğlu, Mahmut ve merhum İsmail İnan kardeşlerin kardeşi, Kitapçı Süleyman ve merhum Cuma İnan kardeşlerin amcaoğlu, Mustafa, Gazi, Murat, Nuray ve Yeşim İnan kardeşlerin babası, 6 torun dedesi Hacı Mehmet İnan 26 Ekim 2016 Günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Akbayır mahallesi Merkez camiinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar.:
0 534 790 14 88 oğlu Mustafa
0 537 995 16 56 oğlu Gazi İnan
merhum mehmet inan kardeşimize rabbim den ruhu şadolsun mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsaglıgı diler mevlam sabır versin temeltaş.