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Hacı Mehmet İnan 71 yaşında;

Akbayır mahallesinden Abdullah İnan'ın oğlu

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Hacı Mehmet İnan 71 yaşında;
 Akbayır mahallesinden Abdullah İnan'ın oğlu, Mahmut ve merhum İsmail İnan kardeşlerin kardeşi, Kitapçı Süleyman ve merhum Cuma İnan kardeşlerin amcaoğlu, Mustafa, Gazi, Murat, Nuray ve Yeşim İnan kardeşlerin babası, 6 torun dedesi Hacı Mehmet İnan 26 Ekim 2016 Günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi Akbayır mahallesi Merkez camiinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar.: 
0 534 790 14 88 oğlu Mustafa
0 537 995 16 56 oğlu Gazi İnan
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ibrahim temeltaş 2 ay önce

merhum mehmet inan kardeşimize rabbim den ruhu şadolsun mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına başsaglıgı diler mevlam sabır versin temeltaş.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Leyla inan yüksel 2 ay önce

Canım amcam mekanın cennet olsun...

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Orhan SÖNMEZ 2 ay önce

Allah rahmet eylesin;.Allah merhumu H.z.Muhammed'e (s.a.v.) komşu eylesin gerçek dünyada...

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