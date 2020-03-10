Hacı Mehmet Demirci 74 yaşında

Akbayır mahallesinden merhum Ali Demirci’nin oğlu; Havva Demirci’nin eşi, Gönül, Gökhan, Göksal ve Gökmen Demirci kardeşlerin babası Ömer, Şaban, Ramazan, Ali Bünyamin ve Yusuf Demirci’nin ağabeyleri, Nuran, Medine ve Hatice’nin kardeşi, Halit, Bayram, Yemliha, Muhammet ve Kemal Özdemir’in enişteleri, Yaşar Çeyiz’in kayınpederi Hacı Mehmet Demirci vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi dernek caddesi şato sokak No: 23 kendi hanesinde okunacaktır.( Çoğulhan yolu üzeri İspir petrol arkası İmam azam cami yanı)
Taziye Telefon:
Göksal Demirci 0545 620 30 11