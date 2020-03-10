banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacı Mehmet Demirci 74 yaşında

Hacı Mehmet Demirci 74 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Akbayır mahallesinden merhum Ali Demirci’nin oğlu; Havva Demirci’nin eşi, Gönül, Gökhan, Göksal ve Gökmen Demirci kardeşlerin babası Ömer, Şaban, Ramazan, Ali Bünyamin ve Yusuf Demirci’nin ağabeyleri, Nuran, Medine ve Hatice’nin kardeşi, Halit, Bayram, Yemliha, Muhammet ve Kemal Özdemir’in enişteleri, Yaşar Çeyiz’in kayınpederi Hacı Mehmet Demirci vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi mahallesi dernek caddesi şato sokak No: 23 kendi hanesinde okunacaktır.( Çoğulhan yolu üzeri İspir petrol arkası İmam azam cami yanı)
Taziye Telefon: 
Göksal Demirci 0545 620 30 11

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Yaşında74DemirciMehmetHacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.