Hacı Kılıç 78 yaşında
Yukarı Ortaören köyü şakolar mezrasından olup, Kütalioğlu Senem Kılıç'ın eşi , Erdoğan, Bünyamin, Bülent, Mürşit, Mehmet, Ahmet ve Fadime Kılıç kardeşlerin babası , Nurşan, Fadime , Gülsüm , Feriha , Nural , Nazlı, Mehmet , Mustafa, Samet, Şaban, Cuma kardeşlerin abileri mali müşavir Mehmet Kılınç' ın kayınpederi, Ankara da memur Süleyman , Osman Kılıç'ın dayısı, Elbistan belediyesinden emekli zabıta memuru , Hacı Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi 08 Mayıs 2021Cumartesi öğle namazından sonra Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Taziye için telefonlar Erdoğan 542 733 26 59 Bülent 0 542 604 35 84 Bünyamin 0 507 220 49 60 Mürşit 0 545 326 12 87 Memet 0 544 696 15 08 Ahmet 0 543 504 74 48