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Hacı Kılıç 78 yaşında

Hacı Kılıç 78 yaşında
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Hacı Kılıç 78 yaşında

Yukarı Ortaören köyü şakolar mezrasından olup, Kütalioğlu Senem Kılıç'ın eşi , Erdoğan, Bünyamin, Bülent, Mürşit, Mehmet, Ahmet ve Fadime Kılıç kardeşlerin babası , Nurşan, Fadime , Gülsüm , Feriha , Nural , Nazlı, Mehmet , Mustafa, Samet, Şaban, Cuma kardeşlerin abileri mali müşavir Mehmet Kılınç' ın kayınpederi, Ankara da memur Süleyman , Osman Kılıç'ın dayısı, Elbistan belediyesinden emekli zabıta memuru , Hacı Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi 08 Mayıs 2021Cumartesi öğle namazından sonra Hocazade camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.        Taziye için telefonlar                                    Erdoğan 542 733 26 59                                  Bülent 0 542 604 35 84                              Bünyamin 0 507 220 49 60                              Mürşit 0 545 326 12 87                                  Memet 0 544 696 15 08                                Ahmet 0 543 504 74 48

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Hacı Kılıç 78 Yaşında
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