Hacı Kadir Uğurlu 91 yaşında

Ceyhan Mahallesinden Hacı Mehmet ve İsmihan Uğurlu ailesinin oğlu, Malatya eşrafından Asım Oral’ın damadı, Sevim Uğurlu’nun eşi, merhum Mehmet Uğurlu, merhume Emine Sığırtmaç, Kifayet Gezici, Leman Çiçek ve Emekli Vali Erol Uğurlu kardeşlerin abisi, emekli Bankacı Tanju Uğurlu ve emekli Öğretmen Berrin Özcan kardeşlerin babası, Gülsün Uğurlu ve Ahmet Özcan’ın kayınpederi, Yalın, Berivan, Derin ve Seçil’in dedeleri, Balıkesir Zirai Donatım Kurumu Bölge Md. Yardımcılığından emekli; Elbistan Sevdalısı olması dolayısıyla mezar taşına da: “Elbistanlı Hacı Kadir Uğurlu” yazdırılmasını vasiyet eden Hacı Kadir Uğurlu, 02 Mart 2017 günü, uzun süredir ikamet etmekte olduğu İzmir’de 91 yaşında vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i İzmir’de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 532 633 86 83; kızı Berrin Özcan.

0 532 244 10 35 kardeşi Erol Uğurlu.