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Hacı İbrahim Yüksek 84 yaşında

Merhum Ökkeş - Feride Yüksek ailesinin oğlu,

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Hacı İbrahim Yüksek 84 yaşında

Merhum Ökkeş - Feride Yüksek ailesinin oğlu, merhum Abide Yüksek’in eşi, Şahhüseyin, Ali, Mehmet, Kenan Yüksek, Macide Bostan kardeşlerin kardeşi, Göksun’da Veteriner Ökkeş, emekli Uzm. Çvş. Cemil, Elbistan Emniyet Müdürlüğünde Memur Mustafa, Almanya’da işçi Adnan, Şehit İsrafil Kargı İlkokulunda öğretmen Mehmet Yüksek kardeşlerin babaları, Elbistansesi gazetesi personeli Mehmet, AEL personeli Erol, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Barış, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Hamit Yüksek’in amcası, Muhasebeci Hacı, Mehmet ve Fevzi Darendeli’nin dayıları, Hacı İbrahim Yüksek, 84 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi Gariplik Mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an’ı Battalgazi Mh. Paşalık Camii civarında okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 541 641 86 86 oğlu Cemil, 0 505 794 80 58 oğlu Mustafa, 0 505 527 01 09 oğlu Mehmet.

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Mehmet ayva 2 hafta önce

Mahallemizin güzide insanı hacı İbrahim amca Allah mekanını cennet eylesin kalanlarada Yüce Allah'ım sabrı cemil İhsan eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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zeki darendeli 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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BİLAL SÖNMEZ 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.

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Hacı zincirkıran 2 hafta önce

Haci ibrahim amcaya yüce Allahdan rahmet yakınlarına ve kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Hollanda'dan Hacı zincirkıran

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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