Merhum Ökkeş - Feride Yüksek ailesinin oğlu, merhum Abide Yüksek’in eşi, Şahhüseyin, Ali, Mehmet, Kenan Yüksek, Macide Bostan kardeşlerin kardeşi, Göksun’da Veteriner Ökkeş, emekli Uzm. Çvş. Cemil, Elbistan Emniyet Müdürlüğünde Memur Mustafa, Almanya’da işçi Adnan, Şehit İsrafil Kargı İlkokulunda öğretmen Mehmet Yüksek kardeşlerin babaları, Elbistansesi gazetesi personeli Mehmet, AEL personeli Erol, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Barış, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Hamit Yüksek’in amcası, Muhasebeci Hacı, Mehmet ve Fevzi Darendeli’nin dayıları, Hacı İbrahim Yüksek, 84 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi Gariplik Mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an’ı Battalgazi Mh. Paşalık Camii civarında okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 541 641 86 86 oğlu Cemil, 0 505 794 80 58 oğlu Mustafa, 0 505 527 01 09 oğlu Mehmet.
Mahallemizin güzide insanı hacı İbrahim amca Allah mekanını cennet eylesin kalanlarada Yüce Allah'ım sabrı cemil İhsan eylesin