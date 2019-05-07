Hacı Hüseyin Sümbül (Sınıkçı), 105 yaşında

Merhum Cuma ve merhume Döne Sümbül ailesinin oğlu, merhum Fındık Sümbül’ün eşi, merhume Zeynep Yıldırım ve merhum Muhittin Sümbül, Muhsine Tatar, Peri Çıngı, Yahya Sümbül, Fatma Şahin, Fethi Sümbül, Pakize Tatar, Hatice Özcan ve Hulusi Sümbül kardeşlerin babası, merhumlar Cafer ve Bekir Sümbül kardeşlerin kardeşi Hacı Hüseyin Sümbül, 105 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Söğütlü Mahallesi’nde (Ambarcık) namazı kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Söğütlü Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 432 9004 oğlu Hulusi

0545 468 1128 oğlu Yahya

0544 926 3027 torunu Mustafa