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Hacı Hüseyin Sümbül (Sınıkçı), 105 yaşında

Hacı Hüseyin Sümbül (Sınıkçı), 105 yaşında

Hacı Hüseyin Sümbül (Sınıkçı), 105 yaşında

Merhum Cuma ve merhume Döne Sümbül ailesinin oğlu, merhum Fındık Sümbül’ün eşi, merhume Zeynep Yıldırım ve merhum Muhittin Sümbül, Muhsine Tatar, Peri Çıngı, Yahya Sümbül, Fatma Şahin, Fethi Sümbül, Pakize Tatar, Hatice Özcan ve Hulusi Sümbül kardeşlerin babası, merhumlar Cafer ve Bekir Sümbül kardeşlerin kardeşi Hacı Hüseyin Sümbül, 105 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Söğütlü Mahallesi’nde (Ambarcık) namazı kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Söğütlü Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar:

0543 432 9004 oğlu Hulusi

0545 468 1128 oğlu Yahya

0544 926 3027 torunu Mustafa

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Aydın TAKSİM 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin ruhu sad olsun bòlgemuzin bası sagolsun..buyuk adam..

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Eyyup Bozkurt 2 hafta önce

Allah rahmet etsin hüseyin amcaya,Elbistanın insanına hep şifacı oldu.kiminin parası,kiminin duası şeklinde çalıştı.mejanın cennet ola hüseyin baba

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Hüseyin 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok insanda hakkı var

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DEMİRÇİLİKLİ TURAÇ ATİK 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET IŞIĞI BOL OLSUN SÜMBÜL AYİLESİNİN BAŞI SAGOLSUN

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DEMİRÇİLİKLİ TURAÇ ATİK 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET IŞIĞI BOL OLSUN SÜMBÜL AYİLESİNİN BAŞI SAGOLSUN

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Mikail özgen 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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