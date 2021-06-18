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Hacı Hüseyin Ataş 89 yaşında

Hacı Hüseyin Ataş 89 yaşında
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Hacı Hüseyin Ataş 89 yaşında

Darende ilçesi, Yenice Mahallesi, Taşmahle semtinden, Çürük Hafız namı ile anılan Hafız-Emine Ataş ailesinin oğlu, Emine Ataş'ın eşi, Fadime Ataş, Havva Coşkun, Zülfiye Dönmez ve Rabia Ataş kardeşlerin babası, Ankara'da ikamet eder merhum Lütfü Ataş'ın abisi, 11 torun dedesi Hacı Hüseyin Ataş, uzun yıllardır ikamet ettiği Adana'da, 26/2/2021 günü vefat etmiştir. Cenazesi Buruk mezarlığında toprağa verilmiştir.

Taziye için tlf.:

Torunu Enes Dönmez: 0 545 505 95 49

Kızı Zülfiye Dönmez:  0 649 769 01 41

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Hüseyin Ataş 89 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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