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Hacı Hasan Uğur 88 yaşında

Söğütlü mahallesinden Hacı Ahmet Efendi- Zarife Uğur ailesinin oğlu

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Hacı Hasan Uğur 88 yaşında

Söğütlü mahallesinden Hacı Ahmet Efendi- Zarife Uğur ailesinin oğlu, İmam Hüseyin, Kasım, Mustafa, Ş. Mehmet, İlyas, merhum Ali, Hacı Bektaş, Gülhanım, Fadime, Münevver, Gülüş, merhum Zeynep, Havva kardeşlerin ağabeyi, Cuma, Hasan Gazi, Bahtiyar, Hüseyin, Taner, Caner, merhum Mehmet ve Fadime, Cevahir, Zübeyde, Beyhan kardeşlerin babası, Celal Kozanoğlu, İsmail Çiçek, Mehmet Taşkın, Sadık Yıldırım bacanakların kayınbabası, şair Hacı Hasan Uğur vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 544 236 87 57 Cuma Uğur, 0 532 432 00 17 Hasan Gazi Uğur.

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Arif BİLGİN 4 hafta önce

Bir insanın kaybından duyulacak büyük acılardan birini duydum. 1980 ortalarından itibaren tanıştığımız, birbirimizi ziyaret ettiğimiz, birlikte şiir için çabalar harcadığımız, Elbistan'ın en değerli şairlerinden ve kültürümüzü bilen insanlardan biri idi. İnanılmaz bir hafızası ve zekası vardı. Allah taksiratlarını af, mekanını cennet, ruhunu, şad ve kabrini nur eylesin; rahmetini esirgemesin inşAllah...

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A.kurnaz 4 hafta önce

Nereye götürür beni bu sarhoş kaldırımlar.
Hangi duvar dibinde tükenip kalacağım.
Can kuşum kafesinden uçup gidecek birgün.
Adım bir sabah son kez salada anılacak.
Toprak anam bağrına basarken bedenimi.
ŞAİR ÖLMEZ SANANLAR BİR DAHA YANILACAK.
Nereye götürür beni bu sarhoş kaldırımlar.

Büyük üstada rahmet ailesine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum.

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hanifi KARA 4 hafta önce

SEVİMLİ İHTİYAR
Şâir Sn. Hacı Hasan UĞUR üstadın ardından…
İki bin on altı, yirmi beş Kasım
Sevgili üstadım, UĞUR/lar ola.
Günlük, gülistanlık bir Cuma günü
Mekân cennet âlâ, kabrin nur dola.

Rızık tamam oldu ecelin geldi
Yaş seksen sekizken gül benzin soldu
Onca meşakkatten o terhis oldu
Bir gün nasip olur, bu hâl her kula.

Uğraşmayı yasakladı sihirle
Bir oldu dâima, bir oldu Bir’le
Gerek sohbetiyle gerek şiirle
Birçok gerçekleri, getirdi dile.

Pişman ol tövbe et dizini döv de
Görünmez mikroba dayanmaz gövde
Bazen hastanede bazen de evde
Nefes darlığından, çok çekti çile.

Orada lazımdır amelle, îman
Mahrum kalmayalım aman ha aman
Hayatı boyunca o ki her zaman
Şiire, sohbete; âşıktı güle…
26/11/’16
Hanifi KARA

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Alptekin Uğur 4 hafta önce

Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı hatalarımızı dualarımızla affetsin dualarımızı kabul eylesin mekanın cennetle müjdelesin büyük baba, başımız sağolsun.

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Ilhan cicek Duisburg - Almanya 4 hafta önce

Hey Güzel Allahim Rahmetinle Rahmet Eyle Güzel insana .gördügüm en güzeller güzeli insanina .Rabbim incitmesin Güzel insani ,insan bu kadar mi Güzel olurdu.Bütün Yakinlarinin ve sevenlerinin Basi sag olsun.Rabbim sabirlar versin Bütün Sevenlerine ve yakinlarina.Güzel insan yolun acik olsun.

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Ceyda cicek Almanya 4 hafta önce

Allah Rahmet eylesin mekani cennet olsun.malesef mavis gözlü Dedemi birdaha göremiyecem kelimeler bulamiyom Güzel Dedemi cok ama cok özleyecegim.Hepimizin Basi sag olsun.

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Neslihan Ugur 4 hafta önce

Seni cok ozluyordum kalbi guzel büyük Babam...simdi hep özlecegim...Nur icinde yat.

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Metin ÖZCAN 4 hafta önce

Çocukluk yıllarımda, Elbistan'ın Sesi Gazetesi'nde yayımlanan çok güzel şiirleriyle bana Türk Halk Şiirini sevdiren Büyük Şair...Mekanın Cennet olsun İnşAllah.Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

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