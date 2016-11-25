Hacı Hasan Uğur 88 yaşında

Söğütlü mahallesinden Hacı Ahmet Efendi- Zarife Uğur ailesinin oğlu, İmam Hüseyin, Kasım, Mustafa, Ş. Mehmet, İlyas, merhum Ali, Hacı Bektaş, Gülhanım, Fadime, Münevver, Gülüş, merhum Zeynep, Havva kardeşlerin ağabeyi, Cuma, Hasan Gazi, Bahtiyar, Hüseyin, Taner, Caner, merhum Mehmet ve Fadime, Cevahir, Zübeyde, Beyhan kardeşlerin babası, Celal Kozanoğlu, İsmail Çiçek, Mehmet Taşkın, Sadık Yıldırım bacanakların kayınbabası, şair Hacı Hasan Uğur vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 544 236 87 57 Cuma Uğur, 0 532 432 00 17 Hasan Gazi Uğur.
Bir insanın kaybından duyulacak büyük acılardan birini duydum. 1980 ortalarından itibaren tanıştığımız, birbirimizi ziyaret ettiğimiz, birlikte şiir için çabalar harcadığımız, Elbistan'ın en değerli şairlerinden ve kültürümüzü bilen insanlardan biri idi. İnanılmaz bir hafızası ve zekası vardı. Allah taksiratlarını af, mekanını cennet, ruhunu, şad ve kabrini nur eylesin; rahmetini esirgemesin inşAllah...