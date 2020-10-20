Hacı Hasan Şimşek 65 Yaşında

Ekinözü İlçesinden olup Elbistan Yunus Emre mahallesinde ikamet eden Ekinözü Tarım Müdürlüğünden emekli merhum Osman ve Döne Şimşek ailesinin oğlu, Halis, Muhammet, Hülya, Zehra ve Halime Kardeşlerin babası, Mehmet, Zeki, Remzi, Selehattin, Ali ve Emine kardeşlerin kardeşi Hacı Hasan Şimşek Vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ekim 2020 salı günü öğle namazına müteakip Ekinözü camiinde kılınarak aile mezarlığına defnedilecek.

Taziyesi Elbistan Yunus Emre mahallesi Dulkadiroğlu Anadolu lisesi Karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0545 731 42 17 oğlu Halis

0541 849 46 98 karidesli Ali