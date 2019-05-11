Hacı Gürlek 65 yaşında,

Aslen Andırın ilçesinden olup Elbistan'da ikamet eden Musluk ve Zahide Gürlek ailesinin oğlu, Kabaağaç mahallesinden Kadir Güverti'nin damadı, Polis memuru Serhat Gürlek ve Enes Gürlek, Yeşim Gürlek ve Zahide Küçük kardeşlerin babası, Mehmet Küçük'ün kayınbabası, Hüseyin, Bayram, Eyüp ve Halil Gürlek'in kardeşi, çarşı esnaflarından uzun yıllar Terzilik yapan Hacı Gürlek vefat etmiştir.

12 Mayıs 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi H.Akbaş caddesi, Pehlivanoğlu Galeri arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 541 892 38 20 oğlu Serhat

0 552 408 37 95 oğlu Enes