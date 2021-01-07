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Hacı Gözükara 70 yaşında

Hacı Gözükara 70 yaşında
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Merhum Muhittin merhume Güllü Gözükara ailesinin oğlu, merhum Şenel Türk, Servet Seçen, Gönül Demir, Mehmet Gözü kara , Sevgi Nergiz, Ünsal Doğan, Fadime Yılmaz, Seçkin Doğan, Hasan Gözükara kardeşlerin kardeşi, Alper, Fürüzan, Gökhan ve Çağrı Gözükara kardeşlerin babası Ahmet Aksoy’un kayınbabası emekli öğretmen Hacı Gözükara 07.01.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 08.01.2021 Cuma günü ikindi namazına müteakip Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Taziye telefon ile kabul edilecektir. 
Oğlu Alper : 0506 700 17 08
Oğlu Gökhan : 0505 542 63 14
Oğlu Çağrı : 0543 741 68 15                                                            Kardeşi Seçkin  Doğan 0 506 792 90 80                                Kardeşi Mehmet Gözükara 0535 372 37 53

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