Hacı Gökhan Gül 63 yaşında

Yapraklı Mahallesi Gül kabilesinden merhum Hacı-Huri Gül ailesinin oğlu, emekli öğretmen Sevim Gül’ün eşi, Av. Ebru, Av. Huri, başmühendis Hakan, Av. Ayşegül kardeşlerin babası, Recep, şeker fabrikası personeli Kadir Gül’ün kardeşi Maliye Bakanlığı Mali ve İdari İşler eski Daire Başkanı Hacı Gökhan Gül, vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Mart Perşembe günü İstanbul-Ayazağı’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, 12 Mart Cuma gününden itibaren Yapraklı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0536 242 9211 kardeşi Recep
0539 304 2551 kardeşi Kadir