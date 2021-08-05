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Hacı Feyzi Şeran 65 yaşında

Hacı Feyzi Şeran 65 yaşında
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Hacı Fevzi Şeran 65 yaşında

Tepebaşı Mahallesi Astıllılar Kabilesinden  Mehmet ve Zöhre Şeran ailesinin oğlu, Halil İbrahim, merhum Hacı Hasan, Şahin, merhum Gazi Şeran kardeşler ile Rendiye Durna , Ülviye Durna , Münire Akar , Hacer Şeran ve Zekiye Cerit kardeşlerin abisi, Ayten Özyurt, Nurten Özcan, Mehmet Şeran kardeşlerin babası, Cemil Durna, Yaşar Durna, Aslan Akar, Zekeriya Şeran, Gürsel Cerit bacanakların kayınbiraderi, İsmet Özyurt ve Adil Özcan'ın kayınbabası, 7 torun dedesi, Hacı Feyzi Şeran vefat etmiştir.

Cenazesi 06 Ağustos 2021 Cuma günü Cuma namazından sonraTepebaşı Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tepebaşı Mezarlığına Defnedilecektir.

Taziye için Oğlu Mehmet Şeran

0 545 235 25 05

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