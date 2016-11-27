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Hacı Eke 78 yaşında;

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Hacı Eke 78 yaşında;
Darende Şuğul mahallesinden Mehmet-Hatice Eke ailesinin oğlu, Abdurrahman Şahin'in damadı, Bayram Eke ve Ayşe Eke kardeşlerin abisi, Bedri, Durmuş, Mehmet ve Hulusi Eke ile Hatice Kul kardeşlerin babası eski muhtar Hacı Eke 27 Kasım 2016 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi; 28 Kasım 2016 Pazartesi günü, öğle namazına müteakip Darende Şuğul mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir 
Kur-anı kerimi kendi hanesinde okunacaktır
Taziye için telefonlar: 0 506 771 88 35 kardeşi Bayram Eke, 0 553 592 58 11 oğlu Bedri Eke, 0 554 699 90 05 oğlu Mehmet, 0 542 207 70 77 oğlu Hulusi, 0 546 885 01 98 oğlu Durmuş.
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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 4 hafta önce

MERHUM HACI EKE EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Said Kalkan / İstanbul 3 hafta önce

Merhuma Rabbimden Rahmet, Kederli yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olur İnşALLAH.

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mevlüt akın 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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