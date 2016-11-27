Hacı Eke 78 yaşında;

Darende Şuğul mahallesinden Mehmet-Hatice Eke ailesinin oğlu, Abdurrahman Şahin'in damadı, Bayram Eke ve Ayşe Eke kardeşlerin abisi, Bedri, Durmuş, Mehmet ve Hulusi Eke ile Hatice Kul kardeşlerin babası eski muhtar Hacı Eke 27 Kasım 2016 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi; 28 Kasım 2016 Pazartesi günü, öğle namazına müteakip Darende Şuğul mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir
Kur-anı kerimi kendi hanesinde okunacaktır
Taziye için telefonlar: 0 506 771 88 35 kardeşi Bayram Eke, 0 553 592 58 11 oğlu Bedri Eke, 0 554 699 90 05 oğlu Mehmet, 0 542 207 70 77 oğlu Hulusi, 0 546 885 01 98 oğlu Durmuş.
Taziye için telefonlar: 0 506 771 88 35 kardeşi Bayram Eke, 0 553 592 58 11 oğlu Bedri Eke, 0 554 699 90 05 oğlu Mehmet, 0 542 207 70 77 oğlu Hulusi, 0 546 885 01 98 oğlu Durmuş.
MERHUM HACI EKE EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.