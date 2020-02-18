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Hacı Durdu Sipahi 81 yaşında

Hacı Durdu Sipahi 81 yaşında
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Merhum Mehmet Ali ve merhume Meyse Sipahi ailesinin oğlu, Emine Sipahi'nin eşi, Mehmet Ali, Nesrin, Murat ve Sibel Sipahi kardeşlerin babası, merhum Vasıf Sipahi'nin kardeşi Hacı Durdu Sipahi 18 Şubat 2020 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ankara’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ankara’da kendi hanesinde okunacaktır.


Taziye için telefon:
0505 336 7802 oğlu Mehmet Ali


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