Hacı Durdu Genç 49 yaşında

Güvercinlik Mahallesinden merhum Bayram Genç’in oğlu, Asiye Genç’in eşi, Bayram, Kısmet, Sıla Samet kardeşlerin babaları, Memet Ali, Müslüm, Mesut, Adil, Müzeyyen, Kafiye, Döndü, Evrim, Emiş, Hacer Genç kardeşlerin kardeşi Hacı Durdu Genç vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Haziran 06 2021 defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Güvercinlik Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır. Mevlid-i Şerif’i 12 Haziran Cumartesi günü öğle namazından sonra yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0532 338 0949 kardeşi,
0544 304 3942 kardeşi.