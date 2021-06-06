Hacı Bilal Polat 71 yaşında
Kabaağaç mahallesinde Perihan Polat'ın eşi, Burhan Polat, Nilüfer Çetinkaya , Emine Polat'ın babası, Cuma, Mustafa ve Çiçek Polat'ın kardeşi , emekli müftü Hacı Bilal Polat vefat etmiştir.
Cenazesi 07 Haziran 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Kabaağaç mahallesinde defnedilecektir. Taziye yeri Yeşilyurt mahallesi site cami karşısı Kübra sitesi A blok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon
oğlu Burhan Polat
0543 816 55 15
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim