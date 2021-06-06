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Hacı Bilal Polat 71 yaşında

Hacı Bilal Polat 71 yaşında
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Hacı Bilal Polat 71 yaşında

Kabaağaç mahallesinde Perihan Polat'ın eşi,  Burhan Polat, Nilüfer Çetinkaya , Emine Polat'ın babası, Cuma, Mustafa ve Çiçek Polat'ın kardeşi , emekli müftü Hacı Bilal Polat vefat etmiştir.

Cenazesi 07 Haziran 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Kabaağaç mahallesinde defnedilecektir. Taziye yeri Yeşilyurt mahallesi site cami karşısı Kübra sitesi A blok  kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon

 oğlu Burhan Polat

 0543 816 55 15

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Niyazi CERİTLİ 22 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Hacı Bilge 22 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Yaşar özcan. Mersin 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 21 saat önce

Merhum Bilal hocama Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun

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Mustafa Yüce(şeker Fab emekli) 21 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Etem KUL 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Ali Akarsu Istanbul 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bekir K. 21 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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