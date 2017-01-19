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Hacı Bekir Söyler 57 yaşında

Afşin Çobanbeyli mahallesinden Durdu Mehmet ve Sariye Söyler ailesinin oğlu,

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Hacı Bekir Söyler 57 yaşında

Afşin Çobanbeyli mahallesinden Durdu Mehmet ve Sariye Söyler ailesinin oğlu, Menzoğlu Ahmet Efendinin torunu, emekli öğretmen Ahmet Söyler, AEL personeli Selehattin, Ali, Merhum Hacı Ali Söyler ve Remigül Koç'un kardeşi, vergi dairesinden emekli Yusuf Koç'un kayınbiraderi, Hacı Ali, Hakan, Ali ve Duygu Söyler kardeşlerin babası, Afşin esnaflarından Terzi Hacı Bekir Söyler, vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ocak 2017 Cuma namazına müteakip Çoban Beyli Camii'inde namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Afşin Çobanbeyli mahallesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 562 00 80 abisi Ahmet Söyler,

0 507 641 90 45  oğlu Ali.

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