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Hacı Bekir Buğday 87 yaşında

Hacı Bekir Buğday 87 yaşında

Hacı Bekir Buğday 87 yaşında
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Büyük Yapalak Mahallesi’nden merhum İsmail Buğday’ın oğlu, merhume Fadime Buğday’ın eşi, merhum Feramuz, Cemil, Ahmet, Mustafa ve Adder Buğday kardeşlerin babası, Veysel Buğday, Hacı Mustafa Genç ve Celalettin Demir bacanakların kayınbabası Hacı Bekir Buğday vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Ağustos Perşembe (bugün) öğle namazına müteakiben Büyük Yapalak Mahallesi’nde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyük Yapalak Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0533 508 2346 torunu Mehmet Genç

 

0541 893 9798 torunu Hakan Genç

 

0542 770 6292 torunu Akif Genç


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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yusuf demir 3 saat önce

Merhum bekir amcaya Allah 'dan rahmet kaderli buğday ailesine başsağlığı diliyorum

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Kasım Buğday 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm aile efradının başı sağolsun.

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cuma eser 2 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Memet 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet ailesinin başı şağolsun

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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