Hacı Bekir Buğday 87 yaşında

Büyük Yapalak Mahallesi’nden merhum İsmail Buğday’ın oğlu, merhume Fadime Buğday’ın eşi, merhum Feramuz, Cemil, Ahmet, Mustafa ve Adder Buğday kardeşlerin babası, Veysel Buğday, Hacı Mustafa Genç ve Celalettin Demir bacanakların kayınbabası Hacı Bekir Buğday vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Ağustos Perşembe (bugün) öğle namazına müteakiben Büyük Yapalak Mahallesi’nde namazı kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Büyük Yapalak Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0533 508 2346 torunu Mehmet Genç
0541 893 9798 torunu Hakan Genç
0542 770 6292 torunu Akif Genç
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya