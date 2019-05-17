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Hacı Bayram Kılınç, 81 yaşında

Hacı Bayram Kılınç, 81 yaşında

Hacı Bayram Kılınç, 81 yaşında

Büyükyapalak Mahallesi’nden olup Salman Ağalar kabilesinden Seyfi ve Zeliha Kılınç ailesinin oğlu, Cuma, Dede ve Mevlüt Kılınç kardeşlerin kardeşi, Büyükyapalak Belediyesi eski başkanı Yusuf Kılınç’ın babası, Davut ve Fahı Ölker, Faruk, Hüseyin ve Yüksel Bölükbaşı kardeşlerin dayısı Hacı Bayram Kılınç 81 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi’nde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi’ndeki kendi hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar

 0530 262 3910 kardeşi Mevlüt

0543 657 4134 oğlu Yusuf

0543 243 6866 yeğeni Mehmet:

0546 542 4252 torunu M.Ali.

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Yılmaz Kalkan 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Mehmet Özkan/ İst 4 gün önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların Başı sağolsun.

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Ruşen kilinc 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet ruhu şad olsun çok değerli bir insandı Salman agalarin başı sağolsun bir ulu çınar daha devrildi

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Yusuf demir istanbul iett 4 gün önce

Allah rahmet eylesin başınız sağolsun

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M.korkmaz 4 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Balıkesir

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M.Ali kilinc 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Akif ulger 4 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun peygamber efendimiz komşu eylesin inşAllah

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Kocaeli 4 gün önce

Merhuma Allahtan Rahmet diliyorum Ailesinin Basi sagolsun

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