Büyükyapalak Mahallesi’nden olup Salman Ağalar kabilesinden Seyfi ve Zeliha Kılınç ailesinin oğlu, Cuma, Dede ve Mevlüt Kılınç kardeşlerin kardeşi, Büyükyapalak Belediyesi eski başkanı Yusuf Kılınç’ın babası, Davut ve Fahı Ölker, Faruk, Hüseyin ve Yüksel Bölükbaşı kardeşlerin dayısı Hacı Bayram Kılınç 81 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi’nde kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Büyükyapalak Mahallesi’ndeki kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0530 262 3910 kardeşi Mevlüt

0543 657 4134 oğlu Yusuf

0543 243 6866 yeğeni Mehmet:

0546 542 4252 torunu M.Ali.