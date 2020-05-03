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Hacı Bayram Darendeli 66 yaşında

Hacı Bayram Darendeli 66 yaşında
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Köprübaşı mahallesinden Terzi Selim ve Emin'e Darendeli ailesinin oğlu, Osman ve Seher Kaya ailesinin damadı, merhum Terzi Hikmet ve merhum Şükrü Darendeli, merhume Hatice Kirtiş, Gülten Akıl, Servet Darendeli ve Sevinç Beypınar'ın Kardeşi, Hülya Darendeli'nin eşi, Hacer Güneş, Murat, Emin, Selim, Fatih, Yasin ve Resul Darendeli kardeşlerin babası, Belediye personeli Nurettin Güneş'in kayınbabası, Elektrikci Hacı Bayram Darendeli muzdarip bulunduğu kalp rahatsızlığına yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 03 Mayıs 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar 
0 542 392 29 78 oğlu Selim
0 537 987 01 87 damadı Nurettin Güneş

Yerel Manşetler
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