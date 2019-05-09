Hacı Aytaç 73 yaşında

Nurhak’a bağlı Zillihan Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Hasan Aytaç’ın oğlu, Ayşe Aytaç’ın eşi, Hasan, Ahmet, Mesut, Ayfer ve Aysel kardeşlerin babası, Yusuf, Ali, Hıdır ve Mehmet Aytaç ile Cennet İnce kardeşlerin kardeşi Hacı Aytaç, vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2018 Cuma günü Elbistan Cemevi’nden alınarak Zillihan’da defnedilecektir. Taziyesi, Göktürk Caddesi Miss Defne Gelinlik arkası kendi hanesinde olacaktır.