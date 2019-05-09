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Hacı Aytaç 73 yaşında

Hacı Aytaç 73 yaşında

Hacı Aytaç 73 yaşında

Nurhak’a bağlı Zillihan Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Hasan Aytaç’ın oğlu, Ayşe Aytaç’ın eşi, Hasan, Ahmet, Mesut, Ayfer ve Aysel kardeşlerin babası, Yusuf, Ali, Hıdır ve Mehmet Aytaç ile Cennet İnce kardeşlerin kardeşi Hacı Aytaç, vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2018 Cuma günü Elbistan Cemevi’nden alınarak Zillihan’da defnedilecektir. Taziyesi, Göktürk Caddesi Miss Defne Gelinlik arkası kendi hanesinde olacaktır.

 

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Yılmaz kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Mikail özgen 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eykesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Esref Aytaç 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mesut Köprübaşı 2 hafta önce

Haci Aytac Efendiye Allah tan Rahmet Yakinlarina Başsağlığı dilerim...

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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