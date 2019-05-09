Nurhak’a bağlı Zillihan Mahallesi’nden olup Elbistan’da ikamet eden Hasan Aytaç’ın oğlu, Ayşe Aytaç’ın eşi, Hasan, Ahmet, Mesut, Ayfer ve Aysel kardeşlerin babası, Yusuf, Ali, Hıdır ve Mehmet Aytaç ile Cennet İnce kardeşlerin kardeşi Hacı Aytaç, vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Mayıs 2018 Cuma günü Elbistan Cemevi’nden alınarak Zillihan’da defnedilecektir. Taziyesi, Göktürk Caddesi Miss Defne Gelinlik arkası kendi hanesinde olacaktır.
Hacı Aytaç 73 yaşında
Hacı Aytaç 73 yaşında
09 Mayıs 2019 Perşembe 13:49
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Mikail özgen 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Sait anteplioglu 2 hafta önce
Allah rahmet eykesin
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Esref Aytaç 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mesut Köprübaşı 2 hafta önce
Haci Aytac Efendiye Allah tan Rahmet Yakinlarina Başsağlığı dilerim...
Adem kanci 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah