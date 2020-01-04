Hacı Ali Yarbı 87 yaşında,

Karahüyük mahallesinden Mehmet ve Habibe Yarbı ailesinin oğlu, merhum Rıza Yarbı'nın abisi, Cemil, Menderes, Hacı, Yakup, Nedim, Oto Lastikcisi Vahap, Emin, Serkan, Kadriye, Zeynep, Safiye ve Selma kardeşlerin babası, Nahas Mercanlı, Hakim Mercan’lı,Zeki Balta ve Celal bacanakların kayınbabası, Hacı Ali Yarbı 03 Ocak 2020 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi Battalgazi mahallesi Sebze Hali arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 532 377 20 95 oğlu Vahap
0 542 299 79 39 oğlu Serkan
Hacı ali amcaya Allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin sevenlerine sabırlar dilerim Allahım merhametiyle yargılansın amin