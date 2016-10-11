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Hacı Ali Özdemir 95 yaşında

Güblüce mahallesinden Ömer-Fatma Özdemir ailesinin oğlu,

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Hacı Ali Özdemir 95 yaşında

Güblüce mahallesinden Ömer-Fatma Özdemir ailesinin oğlu, Cafer Kaya'nın damadı, Ömer, Ahmet, Hasan, Dil Hastanesi personeli Yusuf, Devlet Hastanesi personeli Osman ve Fadime Özdemir kardeşlerin babası, Mehmet, İsmail, Abidin, Muhammed, Mevlüt ve Hacı Özdemir kardeşlerin kardeşi, Mehmet Soğukcu'nun kayınbabası, 24 torun dedesi, 6 da torun çocuğu büyükbabası, Hacı Ali Özdemir, 11 Ekim 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:  0 538 851 57 08 oğlu Ömer, 0 541 974 54 64 oğlu Osman, 0 536 522 15 11 oğlu Hasan.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUM HACI ALİ ÖZDEMİR AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Güblüceli 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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HAKAN DOĞAN 3 ay önce

Allah’ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin

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mevlüt akın 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Memet DOĞAN 3 ay önce

Allah rahmet eylesin köyümüzden bir tarih daha kaybettik

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rahmi doğan 3 ay önce

asllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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hannen doğan 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi bir insandı nur içinde yatsın.. bodrum

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