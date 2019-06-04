Hacı Ali Gedik 93 yaşında

Afşin Bakraç Kızılkaya mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Menzoğlu Ahmet Efendi'nin damadı, merhum Gülsüm ve Selver Gedik'in eşi, Leman Berk, Mendife Bozkurt, Türkan Günay, Servet Yıldırım, merhum Kadir Gedik, Hacı, Bünyamin, Nuri, Doğan, Yusuf ve Mehmet Gedik kardeşlerin babası Hacı Ali Gedik 4 Haziran 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerim’i A.Menderes Bulvarı Şehirhizmet binası Karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon
0 539 346 77 96 oğlu Bünyamin