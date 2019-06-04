banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacı Ali Gedik 93 yaşında

Hacı Ali Gedik 93 yaşında

Hacı Ali Gedik 93 yaşında
 
Afşin Bakraç Kızılkaya mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Menzoğlu Ahmet Efendi'nin damadı,  merhum Gülsüm ve Selver Gedik'in eşi,  Leman Berk, Mendife Bozkurt, Türkan Günay, Servet Yıldırım, merhum Kadir Gedik, Hacı, Bünyamin, Nuri, Doğan, Yusuf ve Mehmet Gedik kardeşlerin babası Hacı Ali Gedik 4 Haziran 2019 günü vefat etmiştir. 
Cenazesi öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran-ı Kerim’i A.Menderes Bulvarı Şehirhizmet binası Karşısı kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefon 
0 539 346 77 96 oğlu Bünyamin 

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner118

banner129

banner119