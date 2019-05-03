Ekinözü-Yukarı Ortaören köyünden merhum hüseyin ve merhume gülistan Turaç ın oğlu Hüseyin,Ramazan,Osman,Mesut Hatice,Nakşiye,Reyhan,Gülistan,Müslüme,Fehime,Rukiye,Esmehan kardeşlerin babaları Muhammed,Şükrü,Durmuş, Ali, Eşe kardeşlerin agabeyi Hacı Ahmet Turaç (Çoban Hacı) vefat etmiştir. Cenazesi 4 mayıs cumartesi günü öğle namazını mütakiben yukarı ortaören köyünde kılınacaktır.
Hacı Ahmet Turaç
Hacı Ahmet Turaç
03 Mayıs 2019 Cuma 18:11
Ekinözü-Yukarı Ortaören köyünden merhum hüseyin ve merhume gülistan Turaç ın oğlu Hüseyin,Ramazan,Osman,Mesut Hatice,Nakşiye,Reyhan,Gülistan,Müslüme,Fehime,Rukiye,Esmehan kardeşlerin babaları Muhammed,Şükrü,Durmuş, Ali, Eşe kardeşlerin agabeyi Hacı Ahmet Turaç (Çoban Hacı) vefat etmiştir. Cenazesi 4 mayıs cumartesi günü öğle namazını mütakiben yukarı ortaören köyünde kılınacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin
Rabbim mekanını Cennet eylesin inşAllah. Başta Osman usta olmak üzere tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin .
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanların başı sağolsun
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun