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Hacı Ahmet Turaç

Hacı Ahmet Turaç

Hacı Ahmet Turaç

Ekinözü-Yukarı Ortaören köyünden merhum hüseyin ve merhume gülistan Turaç ın oğlu Hüseyin,Ramazan,Osman,Mesut Hatice,Nakşiye,Reyhan,Gülistan,Müslüme,Fehime,Rukiye,Esmehan kardeşlerin babaları Muhammed,Şükrü,Durmuş, Ali, Eşe kardeşlerin agabeyi Hacı Ahmet Turaç (Çoban Hacı) vefat etmiştir. Cenazesi 4 mayıs cumartesi günü öğle namazını mütakiben yukarı ortaören köyünde kılınacaktır.

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yilmaz kalkan 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Edip KURTULUŞ 3 hafta önce

Rabbim mekanını Cennet eylesin inşAllah. Başta Osman usta olmak üzere tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin .

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Mustafa Gedikli 3 hafta önce

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanların başı sağolsun

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Muzafer kılıç 3 hafta önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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İhsan Çankal 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.

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