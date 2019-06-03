İkizpınar Mahallesinden; Asef ve Elif Toparslan’ın oğlu; Hanım Toparslan’ın eşi; İrfan, Şerif, Mehmet, Hanzey, Ömer, Songül, Hatice, Zöhre ve Ali Gül Toparslan’ın ağabeyi; Ramazan, Arif, Fatma, Fidan, Celal, Alaaddin ve Fatih kardeşlerin babası Hacı Ahmet Toparslan vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla İkizpınar Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İkizpınar Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0344 427 2020 evi
0344 427 1025 – 0537 218 4235 kardeşi Bozo Mehmet