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Hacı Ahmet Toparslan 64 yaşında

Hacı Ahmet Toparslan 64 yaşında

Hacı Ahmet Toparslan 64 yaşında
 

İkizpınar Mahallesinden; Asef ve Elif Toparslan’ın oğlu; Hanım Toparslan’ın eşi; İrfan, Şerif, Mehmet, Hanzey, Ömer, Songül, Hatice, Zöhre ve Ali Gül Toparslan’ın ağabeyi; Ramazan, Arif, Fatma, Fidan, Celal, Alaaddin ve Fatih kardeşlerin babası Hacı Ahmet Toparslan vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla İkizpınar Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İkizpınar Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

0344 427 2020 evi

0344 427 1025 – 0537 218 4235 kardeşi Bozo Mehmet  

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