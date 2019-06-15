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Hacı Ahmet Tontuş 82 yaşında

Hacı Ahmet Tontuş 82 yaşında

Hacı Ahmet Tontuş 82 yaşında
 

Çatova Mahallesi’nden merhum Mevlüt ve Hatice Tontuş ailesinin oğlu, Ziraattan emekli Hüseyin Tontuş, merhum Sultan Özcan, Fadime Güçlü ve Sadiye Şahin kardeşlerin ağabeyi, Cuma, Cemal, Ahmet, Salih, Leyla, Süfeyla, Aykız, merhum Emine ve Hatice kardeşlerin babası Hacı Ahmet Tontuş vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Çatova Mahallesi merkez camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Çatova Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

 

Taziye için telefonlar:

 

0507 930 9931 oğlu Cemal

0541 430 5032 oğlu Salih.


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