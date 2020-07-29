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Hacer Ülger

Hacer Ülger
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Merhum Kadir ve Haney Setirekli'nin kızı; merhum Cuma Ülger 'in eşi, Halil, İbrahim, Harun Muhammed, İsmail, Bayram, Recep Yakub kardeşlerin ablası Kazagül, Hasibe, Döndü, Münire, Elif, Kafiye, Fadime, Tacettin ve Faik kardeşlerinin annesi Hacer Ülger 29 Temmuz 2020 Çarsamba  vefat etmiştir. İkindi namazına müteakip defnedilecektir. Kur'anı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları : 0543 232 51 45 – 0536 956 75 96


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Hacer Ülger
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Etem Kul 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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tt 1 hafta önce

çok kıymetli melek gibi bir kadındı tertemiz evlatlar büyüttü Allah gani gani rahmet eylesin.

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Şevket atan ADANA 1 hafta önce

Merhume hacer ablama Allahtan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Osman efeoglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Fransa 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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