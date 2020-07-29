Merhum Kadir ve Haney Setirekli'nin kızı; merhum Cuma Ülger 'in eşi, Halil, İbrahim, Harun Muhammed, İsmail, Bayram, Recep Yakub kardeşlerin ablası Kazagül, Hasibe, Döndü, Münire, Elif, Kafiye, Fadime, Tacettin ve Faik kardeşlerinin annesi Hacer Ülger 29 Temmuz 2020 Çarsamba vefat etmiştir. İkindi namazına müteakip defnedilecektir. Kur'anı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
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Hacer Ülger
29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:47
Merhum Kadir ve Haney Setirekli'nin kızı; merhum Cuma Ülger 'in eşi, Halil, İbrahim, Harun Muhammed, İsmail, Bayram, Recep Yakub kardeşlerin ablası Kazagül, Hasibe, Döndü, Münire, Elif, Kafiye, Fadime, Tacettin ve Faik kardeşlerinin annesi Hacer Ülger 29 Temmuz 2020 Çarsamba vefat etmiştir. İkindi namazına müteakip defnedilecektir. Kur'anı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
çok kıymetli melek gibi bir kadındı tertemiz evlatlar büyüttü Allah gani gani rahmet eylesin.
Merhume hacer ablama Allahtan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sağolsun
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim