Kızılcaoba mahallesinden merhum Hüseyin Türk’ün eşi, merhum Zekeriya ve Nazlı Pişkin kızı, esnaf Cebrail, Ahmet, Murat Türk, Saadet Yıldız ve Belgin Özgen kardeşlerin annesi, öğretmen Mehmet Özgen ve Esnaf İsmet Yıldız’ın kayınvalidesi Hacer Türk vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazından sonra Kızılcaoba Yeni caminde namazı kılınarak Ketmenler mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim ‘i Yeşilyurt mahallesi Şehrizar konutlarında okunacaktır.
Taziye telefonları :
0546 766 06 46 Cebrail Türk
0546 901 13 30 Ahmet Türk
0542 662 66 60 Murat Türk
Hacer Türk
05 Mart 2021 Cuma 13:16
Kızılcaoba mahallesinden merhum Hüseyin Türk’ün eşi, merhum Zekeriya ve Nazlı Pişkin kızı, esnaf Cebrail, Ahmet, Murat Türk, Saadet Yıldız ve Belgin Özgen kardeşlerin annesi, öğretmen Mehmet Özgen ve Esnaf İsmet Yıldız’ın kayınvalidesi Hacer Türk vefat etmiştir.