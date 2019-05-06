Hacer Öztunç 77 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum demirci Beyazıt Özpolat’ın kızı, belediye emeklisi merhum taşçı Kadir Öztunç’un eşi, camcı Şakir Özpolat’ın kız kardeşi, Nuran, Tülay, Hamdiye, Türkan, Songül ve Ümmüs kardeşlerin annesi, Cuma Küçük, Hüseyin Alkaya, Cebrail Yalçın, Mehmet İpek ve Sefa Erden bacanakların kayınvalidesi Hacer Öztunç vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacak, cenazesi Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Eski Camii civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0555 140 3520 eniştesi Cebrail Yalçın
0505 478 5853 eniştesi Cuma Küçük
Allah Rahmet Eylesin MANİSA