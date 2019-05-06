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Hacer Öztunç 77 yaşında

Hacer Öztunç 77 yaşında

Hacer Öztunç 77 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum demirci Beyazıt Özpolat’ın kızı, belediye emeklisi merhum taşçı Kadir Öztunç’un eşi, camcı Şakir Özpolat’ın kız kardeşi, Nuran, Tülay, Hamdiye, Türkan, Songül ve Ümmüs kardeşlerin annesi, Cuma Küçük, Hüseyin Alkaya, Cebrail Yalçın, Mehmet İpek ve Sefa Erden bacanakların kayınvalidesi Hacer Öztunç vefat etmiştir. Cenaze namazı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde kılınacak, cenazesi Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Eski Camii civarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 

0555 140 3520 eniştesi Cebrail Yalçın

0505 478 5853 eniştesi Cuma Küçük

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Yerel Manşetler
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Murtaza AKKUŞ 2 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmwt eylesin

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cuma eser 2 hafta önce

Merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina başsağlığı dilerim

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet yakılarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Kızılcaobalı klsgl 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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