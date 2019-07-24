Hacer Kaya 64 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Ali ve Makbule Yeleğen ailesinin kızı, (Ajans) Mehmet Kaya’nın eşi, Eşe, Yüksel, Şükrü, Ayten, Şenel, Mukadder kardeşlerin ablası, Derya, Selçuk,Fatih, Selim kardeşlerin anneleri, Hacer Kaya vefat etmiştir.
Cenazesi 25 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 234 77 48 oğlu Selçuk Kaya,
0 544 419 14 53 oğlu Selim Kaya.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesine baş sağlığı dilerim