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Hacer Kaya 64 yaşında

Hacer Kaya 64 yaşında

Hacer Kaya 64 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden merhum Ali ve Makbule Yeleğen ailesinin kızı, (Ajans) Mehmet Kaya’nın eşi, Eşe, Yüksel, Şükrü, Ayten, Şenel, Mukadder kardeşlerin ablası, Derya, Selçuk,Fatih, Selim kardeşlerin anneleri, Hacer Kaya vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 234 77 48 oğlu Selçuk Kaya,

0 544 419 14 53 oğlu Selim Kaya.


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Gani pişkin 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesine baş sağlığı dilerim

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OBALI 1 ay önce

Allahü Teâla mekânını cennet eylesin.

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Ali Akarsu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Allah rahmet etsin

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Hamza ve gönülTopsakal 1 ay önce

Merhum hacer hanıma Allahdan rahmet eşine evlatlarına damatlarına ve sevenlerine kardeşi şükrü abi nezdinde baş sağlığı dileriz

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Cuma gocer 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun insAllah

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Enver 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kederli ailesine sabırlar versin inşAllah

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halil köker 1 ay önce

Allah rahmet eyllesin mekanı cennet olsun

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