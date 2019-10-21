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Hacer BALYEMEZ 48 Yaşında

Hacer BALYEMEZ 48 Yaşında

Hacer BALYEMEZ 48 Yaşında

Tepebaşı mahallesinden Nevzat-Fatma Balyemez ailesinin kızı,  Ayşenur ve Büşra kardeşlerin annesi, Yusuf ve Berber Mehmet Balyemez’in kız kardeşi, Hacer Balyemez, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Afet Evleri(Barakalar) Orkide Sokak’ta kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için Kardeşi:0542 402 95 76 Abisi Yusuf:0536 661 96 84


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Bahittin Saykın ALMANYA 15 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Adem kancı 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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mehmet ilik 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsum Ailesinin basi sagolsum Allah sanri celil versin

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Ali Akarsu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun+inşaallah

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HÜSEYİN ÖNAT 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Ömer atlar 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin başınız sagolsun

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ADEM KARATAŞ 12 saat önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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