Hacer BALYEMEZ 48 Yaşında

Tepebaşı mahallesinden Nevzat-Fatma Balyemez ailesinin kızı, Ayşenur ve Büşra kardeşlerin annesi, Yusuf ve Berber Mehmet Balyemez’in kız kardeşi, Hacer Balyemez, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde namazı kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Afet Evleri(Barakalar) Orkide Sokak’ta kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için Kardeşi:0542 402 95 76 Abisi Yusuf:0536 661 96 84
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.