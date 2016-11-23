Hacer Avcı 43 yaşında

Güvercinlik mahallesinden Murat Avcı’nın eşi, Mehmet Ali - Lütfiye Tel ailesinin kızı, Kerim, Erol, Ömer Tel, Songül Baydemir, Ayse Keklik, Elmas Ancel, Gülperi ve Pakize Sarı kardeşlerin kardeşi, Mehmet ve Nebehat Avcı kardeşlerin annesi, İsrail Avcı’nın gelini, Kenan Avcı’nın yengesi, Hakkı Sarı, Doğan Keklik, Erdal Ancel ve Necati Baydemir’in baldızları, Elif sarı ve Ayşe Durna’nın görümceleri, polisi memuru Ahmet Kaya’nın kayınvalidesi, 22 Kasım 2016 Salı günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Güvercinlik mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 542 675 66 76 eşi Murat Avcı,
0 546 623 80 00 damadı Ahmet Kaya,
0 541 827 85 89 Kenan Avcı,
0 545 670 41 04 kardeşi Erol.
MERHUME HACER AVCI HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.