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Haceli Çetin 55 yaşında

Elbistan’a bağlı Balıkçıl Mahallesi’nden merhum Mevlüt ve Zeynep Çetin ailesinin oğlu

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Haceli Çetin 55 yaşında

Elbistan’a bağlı Balıkçıl Mahallesi’nden merhum Mevlüt ve Zeynep Çetin ailesinin oğlu, Aslan, Necati, Akif, Hasan, Hikmet, Fahriye ve Ayten kardeşlerin kardeşi, öğretmen Sema Çetin’in eşi, Onur ve Mehmet kardeşlerin babası, Mehmet ve Çetin kardeşlerin dayısı, Adem, Yusuf, İbrahim ve Emin Çetin kardeşlerin amcaoğlu, Haceli Çetin, 55 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi, 12 Ocak 2017 Perşembe günü Balıkçıl Mahallesi’nde defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi’nde Ceyhan Nehri yanında bulunan Denizkent Sitesi’ndeki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 544 590 0823 Necati Çağan.

 

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