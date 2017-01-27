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Habibe Polat 71 yaşında

Aslen Çağılhan Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden, Hüseyin Polat’ın hanımı

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Habibe Polat 71 yaşında

Aslen Çağılhan Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden, Hüseyin Polat’ın hanımı, İsmail, Namık ve Hakan Polat ile Gülhanım Aksoy ve Emine Özdemir’in anneleri, Merhum Hikmet Aksoy ile Merhum Arif Özdemir’in kayınvalideleri, Habibe Polat, (71) vefat etti.

Cenazesi 27 Ocak 2017 Cuma namazına müteakip Ulu Camiiden alınarak Çağılhan Mahallesinde toprağa verildi.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Tuğba Sokak Hastane yolu üzerinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon:

0 532 561 77 48 oğlu Namık Polat.

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