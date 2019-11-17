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Habibe Özdemir 91 yaşında

Habibe Özdemir 91 yaşında

Habibe Özdemir 91 yaşında

Afşin ilçesinden olup  Elbistan da ikamet eden H.Mehmet Özdemir'in eşi,  Osman ve Fadime Candemir ailesinin kızı,  merhum Ali İhsan, Naime, Rahmi, Derya. Hastane personeli Hacı Osman,  Reno Servisi ustası Hidayet,  Diş Hastanesi personeli  Yusuf Ziya, Mehmet, Songül, Emiş ve Makbule Özdemir annesi, Ahmet Mahmut Özer, Mehmet Toraman, Merhum Hüseyin Candemir ve Merhum D.Mehmet Sığırcı bacanakların kayınvalidesi Habibe Özdemir 17 Kasım 2019 Günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına mütakip Bahçelievler Veysel Karani Camiinde kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Bahçelievler mahallesi M.Çavuş sokak (Esentepe Market Arkası)no 39  kendi hanesinde okunacaktır. 

Tazıye için telefonlar;

0543 692 33 08 Oğlu Ziya

0545 732 29 39 Oğlu Rahmi

0541 251 12 46 Oğlu H.Osman

0543 761 74 62 Oğlu Kaya


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