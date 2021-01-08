Habibe Gücük 69 yaşında,
Darende Yukarı Ulupınar mahallesinden Mustafa ve Hatice Öztürk ailesinin kızı, Hasan Gücük'ün eşi, Damat, Mikail, Turan, Mehmet, Cuma, Hamit ve Hatice Öztürk kardeşlerin ablası, Habibe Gücük vefat etmiştir.
Cenazesi 8 Ocak 2021 Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Yukarı Ulupınar aile mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar:
0 537 585 28 09 kardeşi Damat Öztürk
0 543 822 14 74 kardeşi Mehmet Öztürk
0 543 770 46 44 kardeşi Turan Öztürk
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah