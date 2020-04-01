Habibe Ataş 71 yaşında

Kur'an-ı Kerim'i Darende'de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 539 239 03 46 oğlu Ali Ataş

0 537 345 02 96 oğlu Feyzullah

0 530 340 22 55 oğlu Hamit Ataş

Darende Yenice mahallesinden Hasan Ataş'ın eşi, Mamo (Mehmet) ve Elif Yücel ailesinin kızı, Öğretmen Ali Ataş, imam-Hatib Feyzullah Ataş ve Hamit Ataş ile Ayşe, Fazilet, Neziha ve Mürüvet kardeşlerin annesi, Mehmet, Abdurrahman ve Aliihsan Yücel, Hatice, merhum Fatma, Naciye ve Hediye kardeşlerin kardeşi, Necati Kaya, Aliihsan Ataş, İsmail Ersoy ve Ahmet Yücel'in kaynanası, Habibe Ataş 01 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.