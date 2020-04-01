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Habibe Ataş 71 yaşında

Habibe Ataş 71 yaşında
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 Darende Yenice mahallesinden Hasan Ataş'ın eşi, Mamo (Mehmet) ve Elif Yücel ailesinin kızı, Öğretmen Ali Ataş, imam-Hatib Feyzullah Ataş ve Hamit Ataş ile Ayşe, Fazilet, Neziha ve Mürüvet kardeşlerin annesi, Mehmet, Abdurrahman ve Aliihsan Yücel, Hatice, merhum Fatma, Naciye ve Hediye kardeşlerin kardeşi, Necati Kaya, Aliihsan Ataş, İsmail Ersoy ve Ahmet Yücel'in kaynanası, Habibe Ataş 01 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Darende'de kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 539 239 03 46 oğlu Ali Ataş
0 537 345 02 96 oğlu Feyzullah
0 530 340 22 55 oğlu Hamit Ataş

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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MEHMET GÜNEŞ 1 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Harunpektaş 1 gün önce

Allah rahmet eylesin habibe neneye mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Etem Kul 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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