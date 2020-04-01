Habibe Ataş 71 yaşında
01 Nisan 2020 Çarşamba 20:01
Darende Yenice mahallesinden Hasan Ataş'ın eşi, Mamo (Mehmet) ve Elif Yücel ailesinin kızı, Öğretmen Ali Ataş, imam-Hatib Feyzullah Ataş ve Hamit Ataş ile Ayşe, Fazilet, Neziha ve Mürüvet kardeşlerin annesi, Mehmet, Abdurrahman ve Aliihsan Yücel, Hatice, merhum Fatma, Naciye ve Hediye kardeşlerin kardeşi, Necati Kaya, Aliihsan Ataş, İsmail Ersoy ve Ahmet Yücel'in kaynanası, Habibe Ataş 01 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Darende'de kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 539 239 03 46 oğlu Ali Ataş
0 537 345 02 96 oğlu Feyzullah
0 530 340 22 55 oğlu Hamit Ataş
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MEHMET GÜNEŞ 1 gün önce
Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Harunpektaş 1 gün önce
Allah rahmet eylesin habibe neneye mekanı cennet olsun inşAllah
Sait anteplioglu 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Etem Kul 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Çetin Saykın Almanya 1 gün önce
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.