Merhum Recep ve Hatice Gülbay ailesinin kızı, Karahüyük Mahallesi’nden Ali Arslan’ın gelini, Nihat Arslan’ın eşi, Muharrem, Fatih ve Salih Gülbay kardeşlerin kız kardeşi Habibe Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Ekim Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
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Habibe Arslan
Habibe Arslan
17 Ekim 2019 Perşembe 09:24
Merhum Recep ve Hatice Gülbay ailesinin kızı, Karahüyük Mahallesi’nden Ali Arslan’ın gelini, Nihat Arslan’ın eşi, Muharrem, Fatih ve Salih Gülbay kardeşlerin kız kardeşi Habibe Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Ekim Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sabır versin inşAllah