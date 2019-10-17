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Habibe Arslan 44 yaşında

Habibe Arslan 44 yaşında

Habibe Arslan 44 yaşında

Merhum Recep ve Zeynep Gülbay ailesinin kızı, Berçenek Mahallesi’nden Ali Arslan’ın gelini, Nihat Arslan’ın eşi, Muharrem, Fatih ve Salih Gülbay kardeşlerin kız kardeşi Habibe Arslan vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Ekim Çarşamba günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahüyük Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0541 634 4171


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Mehmet pamir (izmir) 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sabır versin inşAllah

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HÜSEYİN ÖNAT 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 14 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 14 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Sait Anteplioğlu 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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