Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

H. İbrahim Doğan 82 yaşında

Nurhak İlçesinden olup Ceyhan mahallesinde oturan Per Ali namı ile anılan Ali- Cennet Doğan ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

H. İbrahim Doğan 82 yaşında

Nurhak İlçesinden olup Ceyhan mahallesinde oturan Per Ali namı ile anılan Ali- Cennet Doğan ailesinin oğlu, Küçük Ali Doğan'ın damadı, Abidin, Özgür, Ali, Nihat ve Nihayet Doğan kardeşlerin babası, Ahmet Sunar Doğan'ın kayınpederi, 7 torun dedesi, Elbistan Belediyesinden emekli, eski İnşaatçılar Kıraathanesi İşletmecisi H. İbrahim Doğan, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Aralık 2016 cumartesi günü Nurhak'ta Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Nurhak Pınarbaşı Mahallesi Cemevinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 539 745 67 57 oğlu Abidin.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29