H. İbrahim Doğan 82 yaşında

Nurhak İlçesinden olup Ceyhan mahallesinde oturan Per Ali namı ile anılan Ali- Cennet Doğan ailesinin oğlu, Küçük Ali Doğan'ın damadı, Abidin, Özgür, Ali, Nihat ve Nihayet Doğan kardeşlerin babası, Ahmet Sunar Doğan'ın kayınpederi, 7 torun dedesi, Elbistan Belediyesinden emekli, eski İnşaatçılar Kıraathanesi İşletmecisi H. İbrahim Doğan, 9 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Aralık 2016 cumartesi günü Nurhak'ta Cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Nurhak Pınarbaşı Mahallesi Cemevinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 539 745 67 57 oğlu Abidin.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya