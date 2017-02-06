H. Hüseyin Demir 85 yaşında

Aslen Kayageçit (Palavar) köyünden olup Kümbet mahallesinde ikamet eden Esat Mustafa ve Mevlüt Demir kardeşlerin babası, merhum Mehmet, Osman, Cafer, İsmail, Pehlivan, Mahmut ve Hamit Demir kardeşlerin kardeşi, H. Hüseyin Demir, 5 Şubat 2017 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Hocazade Camiinden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Kümbet Camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 388 01 13 oğlu Mevlit,
0 505 294 95 96 Ateş Mustafa.