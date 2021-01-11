Akveren Mahallesinden merhum D. Ali ve Gülkız Has ailesinin oğlu, merhum Mevlüt, Ali, mustafa, Ahmet Has ve Fadime Dal’ın kardeşleri, merhum Fatih, Nedim, Enver, Mustafa, Fazile, Hacer, Esvet Has kardeşlerin babaları, merhum Necati, Mehmet ve Metin Has bacanakların kayınpederi, H. Ahmet Has vefat etmiştir. Cenazsesi 12 Ocak 2021 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziyeler telefonla kabul edilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 552 570 49 79 oğlu Mustafa
H. Ahmet Has
11 Ocak 2021 Pazartesi 15:42
Akveren Mahallesinden merhum D. Ali ve Gülkız Has ailesinin oğlu, merhum Mevlüt, Ali, mustafa, Ahmet Has ve Fadime Dal’ın kardeşleri, merhum Fatih, Nedim, Enver, Mustafa, Fazile, Hacer, Esvet Has kardeşlerin babaları, merhum Necati, Mehmet ve Metin Has bacanakların kayınpederi, H. Ahmet Has vefat etmiştir. Cenazsesi 12 Ocak 2021 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin Ailesin başı sağ olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.