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H. Ahmet Has

H. Ahmet Has
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Akveren Mahallesinden merhum D. Ali ve Gülkız Has ailesinin oğlu, merhum Mevlüt, Ali, mustafa, Ahmet Has ve Fadime Dal’ın kardeşleri, merhum Fatih, Nedim, Enver, Mustafa, Fazile, Hacer, Esvet Has kardeşlerin babaları, merhum Necati, Mehmet ve Metin Has bacanakların kayınpederi, H. Ahmet Has vefat etmiştir. Cenazsesi 12 Ocak 2021 Salı günü öğle namazına müteakiben Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziyeler telefonla kabul edilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 552 570 49 79 oğlu Mustafa

0 507 839 21 04 damadı Metin


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Anahtar Kelimeler:
H. Ahmet Has
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Mustafa TURAN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Nuri soysL 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın başınız sağolsun

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Ali Akarsu Istanbul 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bilal sönmez 6 saat önce

Allah rahmet eylesin Ailesin başı sağ olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mehmet Erman 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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